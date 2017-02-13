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13.02.2017 г. | 16:40
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13.02.2017 г. | 16:15
Каждый второй житель Челябинска заводил роман с коллегой
13.02.2017 г. 12:03
Каждый второй житель Челябинска заводил роман с коллегой. Сайт по поиску работы Зарплата.ру накануне 14 февраля провел опрос, в ходе которого выяснилось, что 57% сотрудников предприятий и организаций были в близких отношениях с сослуживцами. 17% респондентов признались, что в данный момент "крутят любовь" с коллегами, еще 9% рассказали, что флиртуют на работе, а у 7% - "только секс". 15% челябинцев состоят в браке с сослуживцами.
При этом флиртуют на работе чаще мужчины - 12%, а среди женщин таких только 7%. У 17% есть дети от коллег. Что интересно, женщины (19%) заводят детей от сослуживцев чаще, чем мужчины (12%).
Активнее других в романтические отношения с сослуживцами вступают менеджеры продаж, сотрудники отдела кадров и отдела рекламы и маркетинга. Менее всего заинтересованы в этом представители строительной сферы. Женатые мужчины чаще замужних женщин флиртуют (18% против 7%), а дамы чуть чаще решаются на секс с коллегой (3% ответов женщин против 2% у мужчин).
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