Радиостанция «Челябинское эхо» сменила обложку в группе в «ВКонтакте» на однотонную в рамках флешмоба в поддержку Сбербанка. Теперь «шапка» на главной странице сообщества однотонная, красного цвета.

История со Сбербанком началась 9 февраля, когда издание Cossa выпустило исследование активности российских банков в соцсетях. В материале SM-директор агентства R:TA Артур Ахметов негативно оценил обложку сообщества Сбербанка в «ВКонтакте», оформленную в виде зеленого прямоугольника.

«Очень хочется «похвалить» обложку сообщества Сбербанка во «ВКонтакте». Либо менеджеры, занимающиеся модерацией сообществ, минималисты и считают ее шедевром, либо было лень придумывать, что на ней разместить, или у дизайнера «нет времени объяснять». В общем, вариантов может быть много, но решение говорит само за себя», - пояснил Ахметов.

В ответ представители банка инициировали флэшмоб, в рамках которого свои «шапки» на однотонные стали менять не только конкурирующие кредитные организации, но и другие крупные бренды. Среди них операторы сотовой связи, Яндекс. Маркет, телеканал «Дождь», KFC Россия и Coca-Cola Россия.

Все новости за 11.02.2017 г.»