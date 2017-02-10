День святого Валентина: запреты для влюбленных в разных странах

Фото с сайта benefis-tur.by

«Нескучное право» напоминает, что День всех влюбленных не за горами. Проявления любви – это чудесно. Однако если вы решили отметить этот чудесный день за границей, вам следует уточнить, как именно можно, а как нельзя праздновать его в принимающей вас стране.

Как бы это ни было удивительно, но во Франции – стране, подарившей миру технику известного французского поцелуя, запрещено целоваться на вокзалах. Считается, что люди, делающие это, мешают бурному потоку приезжающих и уезжающих. Эх, а где же, как ни на вокзале, встречая любимого из командировки? Увы.

А вот наличие аналогичного запрета на родине Гарри Поттера и палаты лордов – в консервативном Лондоне - удивления как раз не вызывает. Благо, самое страшное, что может вам грозить за нарушение запрета в указанных странах, – это замечание от жандарма или полисмена. И это цветочки. А вот ягодки будут в Мексике и Арабских Эмиратах.

Если кажущееся большинству изящным нарушение общественного порядка допустить в некоторых районах Мексики, то можно нарваться на реальный штраф в размере 168 тыс. рублей! Или попасть под стражу на срок до полутора суток. Не меньше штрафы в Арабских Эмиратах. Мусульманские законодатели расценивают поцелуй в любом общественном месте как нарушение морали, нуждающееся в строгом наказании.

Так что, дорогие друзья, любите, дарите подарки, поезжайте в Париж или куда душа просит, в общем, наслаждайтесь жизнью! Но прежде не забудьте проверить, какие радости разрешены там, куда вы собрались!

Все новости за 10.02.2017 г.»