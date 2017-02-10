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10.02.2017 г. | 16:46
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Водитель КамАЗа погиб при столкновении грузовика с поездом под Чебаркулем
10.02.2017 г. 15:54
Водитель КамАЗа погиб при столкновении грузовика с поездом под Чебаркулем. ДТП произошло сегодня, 10 февраля, на участке Южно-Уральской железной дороги Аргаяш-Ишалино. Водитель выехал на нерегулируемый переезд, к которому приближался пассажирский состав. Поезд двигался по маршруту №390 Новый Уренгой-Челябинск. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было слишком маленьким и столкновения избежать не удалось.
В результате ДТП погиб шофер КамАЗа. Сотрудники поездной бригады и пассажиры не пострадали, состав остался на рельсах. Однако в связи с разбирательствами по поводу аварии поезд выбился из графика и прибыл в Челябинск с задержкой в 45 минут.
Фото очевидцев / 31tv.ru
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