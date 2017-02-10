Фото с сайта sfera-lab.ru

В Челябинской области создали новую структуру для борьбы со смогом. Она займется мониторингом состояния окружающей среды. Региональное министерство экологии зарегистрировало подведомственное учреждение «Центр экологического мониторинга Челябинской области». Его образовали путем реорганизации другого госучреждения «Центр гражданской обороны и защиты населения».

В распоряжение новой структуры передали одну передвижную лабораторию для отбора проб воздуха и исследования на загрязняющие вещества. Специалисты лаборатории могут на месте определить концентрацию таких соединений, как оксид азота, диоксид азота, оксид углерода, аммиак, сероводород, диоксид серы и формальдегид. В этом году «Центр экологического мониторинга» получит еще одну передвижную лабораторию, исследований станет больше.

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Все новости за 10.02.2017 г.»