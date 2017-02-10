Фото с сайта gornovosti.ru

Таксиста в Челябинске осудили на девять лет за убийство прохожего, задевшего его автомобиль. Все произошло летом 2016 года. 18-летний водитель Renault напал на подвыпившего мужчину за то, что тот облокотился на лобовое стекло его машины. В ходе драки таксист ударил противника ножом. От полученного ранения потерпевший скончался.

В ходе следствия водитель и его защита настаивали на том, что это была самооборона. Однако суд не увидел в действиях погибшего никаких посягательств на имущество таксиста. Кроме того, у него в руках не было никаких предметов, представляющих опасность. Молодой человек признан виновным. Он проведет девять лет в колонии строгого режима и выплатит 1 млн 200 тыс. рублей за моральный ущерб семье убитого.

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