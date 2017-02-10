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Евгений Тефтелев потребовал срочно оборудовать пешеходные переходы возле школ. Мэр Челябинска поручил подчиненным уделить особое внимание дорогам возле образовательных учреждений - установить светофоры, предупреждающие знаки и освещение. Деньги на эти цели выделят из федерального бюджета в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». Всего на ее реализацию потратят 700 млн. Меры призваны уменьшить количество ДТП.

По данным УМВД России по Челябинской области, более 40% всех аварий с пострадавшими, зарегистрированных в прошлом году, связано с наездами на пешеходов. В них погибли 28 человек, 703 получили травмы. Сколько среди них было детей, не сообщается.

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Все новости за 10.02.2017 г.»