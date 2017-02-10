Фото с сайта Финансовый гид

Южноуральских заемщиков признали одними из самых дисциплинированных в России. По данным Объединенного кредитного бюро, темпы роста «плохих» долгов, то есть займов с просрочкой более чем на 90 дней, в Челябинской области по итогам 2016 года умеренные. Они составили 8%. Такой же показатель зафиксировали в Орловской области. Есть и регионы, где темпы роста «плохих» долгов отрицательные. Это Карачаево-Черкесия (-4,5%), Ингушетия (-2,5%) и Дагестан (-2%). К ним приближается и Северная Осетия. Наименее дисциплинированных заемщиков аналитики ОКБ нашли в Калмыкии. Там за год длительная просрочка возросла на 108%. Это антирекорд страны. В Еврейской автономной области динамика прироста составила +47%. Также в аутсайдерах Марий Эл, Забайкалье, Тюмень, Чечня и Адыгея.

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Все новости за 10.02.2017 г.»