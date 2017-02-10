Фото с сайта www.asfera.info

В четверг девять челябинцев привезли в больницу с обморожениями. Троих положили в стационар. Как сообщили в пресс-службе горздрава, восьмерых пострадавших привезли с улицы, еще одному человеку медицинскую помощь оказывали в помещении. Трое эвакуированных с мороза горожан были пьяны, отметили в ведомстве.

В выходные дни морозы в Челябинске не ослабеют. Особенно опасно будет находиться на улице в темное время суток, поскольку температура в областном центре будет опускаться до -32 градусов. В горных и низинных районах Южного Урала ближайшей ночью ожидается похолодание до -35.

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Все новости за 10.02.2017 г.»