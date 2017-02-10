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В гидромете заявили, что смог над Челябинском не рассеивается из-за рельефа. Особенность географического положения города назвали одной из причин часто повторяющихся неблагоприятных метеоусловий. На территории дуют очень слабые ветра, которые не помогают рассеиванию вредных примесей. Чаще всего их скорость не превышает 1 м/с.

НМУ в Челябинске держались за последние два месяца 18 дней. Вторая степень опасности в 2017 году была объявлена в городе в течение семи суток. Максимальные концентрации загрязняющих веществ в эти дни в шесть раз превышали допустимые значения по оксиду углерода, в четыре раза - по диоксиду азота, в пять раз - по фториду водорода.

При этом челябинский гидрометцентр утверждает, что за последние пять лет экологическая обстановка в Челябинске значительно улучшилась. Индекс загрязнения атмосферы понизился почти на восемь пунктов из-за снижения выбросов промышленными предприятиями. Однако из-за инверсии и слабого ветра челябинцы этого не замечают.

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