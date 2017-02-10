Фото с сайта today.kz

В Челябинской области выявили 12 случаев цензуры в интернете. Чаще всего они касались размещения ксенофобного контента в соцсетях. По результатам прошлого года регион оказался в зоне систематического давления силовиков на пользователей. К такому выводу пришли аналитики правозащитной группы "Агора", проведя контент-анализ публикаций СМИ о фактах преследования южноуральцев за репосты, лайки и доступ к запрещенным сайтам.

Речь идет о четырех уголовных делах. К условным срокам были приговорены жители Миасса, Челябинска, Магнитогорска, Верхнего Уфалея. Челябинец Алексей Морошкин, обвинявшийся в призывах к сепаратизму через интернет, был отправлен на принудительное лечение. До реального лишения свободы в 2016 году на Южном Урале дело дошло один раз. Перед Новым годом на семь суток был арестован сопредседатель челябинского отделения ПАРНАС Андрей Линев. Его обвинили в том, что в июле 2010 года и в октябре 2014 он разместил на своей странице в "ВКонтакте" фото с полуобнаженными девушками в нацистской форме. Всего по стране зарегистрировали более 116 тыс. случаев ограничения свободы рунета.

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