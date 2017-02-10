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Здоровье запертого в психбольнице основателя «Церкви челябинского метеорита» стало ухудшаться
10.02.2017 г. 16:13
Здоровье запертого в психбольнице основателя «Церкви челябинского метеорита» стало ухудшаться. Родственники челябинца Алексея Морошкина, которого признали невменяемым и отправили на принудительное лечение, опасаются, что мужчину оставят в психиатрической клинике пожизненно. Диагноз мужчине поставили в ходе расследования дела о призывах к нарушению территориальной целостности России. Он писал в соцсети, что нужно создать Уральскую республику и построить в ней демократическое общество. Также высказывал идею создания «Церкви челябинского метеорита».
Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на мать мужчины, в клинике его здоровье резко ухудшилось, появилась одышка, удушье и боли в сердце. Впереди у Морошкина рассмотрение еще одного дела - о вандализме. Мужчину обвиняют в том, что он раскрасил бюст Ленина на Алом поле в цвета украинского флага. Приговором может стать пожизненное принудительное лечение, опасается мать Морошкина. Защита челябинца, которого общество «Мемориал» признало политзаключенным, намерена добиться отмены приговора по первому делу и оправдания подсудимого по второму.
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