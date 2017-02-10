- -25 ... -27 C°
- -18 ... -20 C°
- 58.8457р. - 0.1778
- 62.6824р. - 0.3429
-
10.02.2017 г. | 16:46
-
09.02.2017 г. | 12:09
Мэрия выдаст субсидии на открытие частных «продленок»
10.02.2017 г. 15:09
Мэрия выдаст субсидии на открытие частных «продленок». Власти Челябинска намерены финансово помочь бизнесменам, которые планируют открыть группы дневного пребывания школьников. Об этом на круглом столе комитета Южно-Уральской торгово-промышленной палаты рассказала замначальника отдела развития предпринимательства комитета экономики Светлана Ахметова.
Проблему нехватки мест в детских садах подняла начальник управления дошкольного образования министерства образования и науки области Елена Комарова. По ее словам, в Челябинске, Чебаркуле, Копейске и Сосновском районе срок ожидания путевки составляет три года и больше. Решать вопрос планируют строительством новых дошкольных учреждений. Также администрация будет возвращать в муниципальную собственность здания, переквалифицированные в 90-х годах.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 27.01.2017 г. Школьница сломала обе руки на уроке физкультуры
- 23.01.2017 г. На Южном Урале формируют делегацию на молодежные Дельфийские игры
- 11.01.2017 г. Оборудование для новой школы в микрорайоне Парковый закупят на федеральные деньги
- 20.12.2016 г. Оставил ребенка одного в машине - штраф
- 20.12.2016 г. Из-за морозов в Челябинске не учатся школьники с 1-го по 7-й классы