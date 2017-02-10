Фото с сайта СургутИнформТВ

Мэрия выдаст субсидии на открытие частных «продленок». Власти Челябинска намерены финансово помочь бизнесменам, которые планируют открыть группы дневного пребывания школьников. Об этом на круглом столе комитета Южно-Уральской торгово-промышленной палаты рассказала замначальника отдела развития предпринимательства комитета экономики Светлана Ахметова.

Проблему нехватки мест в детских садах подняла начальник управления дошкольного образования министерства образования и науки области Елена Комарова. По ее словам, в Челябинске, Чебаркуле, Копейске и Сосновском районе срок ожидания путевки составляет три года и больше. Решать вопрос планируют строительством новых дошкольных учреждений. Также администрация будет возвращать в муниципальную собственность здания, переквалифицированные в 90-х годах.

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Все новости за 10.02.2017 г.»