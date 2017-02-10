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В День всех влюбленных челябинцам предложили дарить кровь
10.02.2017 г. 15:06
Фото с сайта severpost.ru
В День всех влюбленных челябинцам предложили дарить кровь. Город присоединится к всероссийской донорской акции, которая продлится с 13 до 18 февраля. Банк областной станции переливания крови нуждается в крови резус-отрицательных групп, сообщила главный трансфузиолог регионального минздрава Галина Рудакова.
Впрочем, для того, чтобы стать участником донорской акции, влюбленным быть необязательно. Главное - иметь здоровый организм и быть совершеннолетним. Всем желающим сдать кровь необходимо при себе иметь паспорт.
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