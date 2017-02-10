Фото: Евгений Шерягин / pravmin74.ru

Для зрителей турнира по фристайлу в «Солнечной долине» организуют трансфер из Челябинска. Автобусы до миасского горнолыжного курорта и обратно будут курсировать в оба дня проведения соревнований - 24 и 25 февраля. Чтобы посмотреть выступления спортсменов на этапе Кубка мира в дисциплине «ски-кросс», челябинцам нужно сесть на один из спецавтобусов на бесплатной парковке у развлекательного комплекса «Мегаполис». Машины будут отправляться в 8:30, 9:15 и 10:00. Отъезд из «Солнечной долины» запланирован на 17:30, 19:30 и 20:15.

Стоимость трансфера туда и обратно на одного человека - 350 рублей. Забронировать билеты можно в группе в соцсети "ВКонтакте" (раздел "обсуждения"). Кстати, зрителям обещают не только захватывающее спортивное состязание, но и празднование Масленицы с блинами, скоморохами и сожжением чучела зимы.

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