- -23 ... -25 C°
- -24 ... -26 C°
- 59.0235р. - 0.4894
- 63.0253р. - 0.4214
-
09.02.2017 г. | 12:09
-
06.02.2017 г. | 16:21
Для зрителей турнира по фристайлу в «Солнечной долине» организуют трансфер из Челябинска
10.02.2017 г. 15:03
Для зрителей турнира по фристайлу в «Солнечной долине» организуют трансфер из Челябинска. Автобусы до миасского горнолыжного курорта и обратно будут курсировать в оба дня проведения соревнований - 24 и 25 февраля. Чтобы посмотреть выступления спортсменов на этапе Кубка мира в дисциплине «ски-кросс», челябинцам нужно сесть на один из спецавтобусов на бесплатной парковке у развлекательного комплекса «Мегаполис». Машины будут отправляться в 8:30, 9:15 и 10:00. Отъезд из «Солнечной долины» запланирован на 17:30, 19:30 и 20:15.
Стоимость трансфера туда и обратно на одного человека - 350 рублей. Забронировать билеты можно в группе в соцсети "ВКонтакте" (раздел "обсуждения"). Кстати, зрителям обещают не только захватывающее спортивное состязание, но и празднование Масленицы с блинами, скоморохами и сожжением чучела зимы.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 08.02.2017 г. Мастера из Златоуста изготовят золотые короны для победителей турнира по фристайлу в «Солнечной долине»
- 19.01.2017 г. Горнолыжные курорты Челябинской области стали вторыми по востребованности в России
- 13.01.2017 г. Горнолыжные курорты Южного Урала в новогодние праздники посетили 180 тыс. человек
- 29.12.2016 г. «Солнечную долину» включили в топ-10 популярных зимних курортов России
- 19.12.2016 г. Этап Кубка России по фристайлу откроется под Миассом 21 декабря