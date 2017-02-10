Фото с сайта abnews.ru

Прострелившего девочке глаз видеоблогера задержали в Челябинске. 18-летний парень полгода скрывался от полицейских. В Казахстане он был известным блогером. Его подозревают в том, что летом прошлого года в Костанае он нанес тяжелую травму незнакомой 13-летней девочке. По неизвестным причинам юноша выстрелил ей в лицо из пневматического ружья и сбежал. Пуля попала пострадавшей в глаз. Врачи не смогли вытащить инородный предмет. Это поставило крест на спортивной карьере девушки. Она серьезно занималась большим теннисом, а теперь наполовину ослепла.

Стрелявшего объявили в розыск. Оказалось, что он находится в Челябинске. Оперативники ГУ МВД по Челябинской области совместно с коллегами из республики Казахстан задержали подозреваемого в подъезде дома на проспекте Победы. Сейчас он находится под стражей.

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Все новости за 10.02.2017 г.»