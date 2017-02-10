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Рядом с кольцом на Шершнях в лобовой аварии погиб водитель «семерки»
10.02.2017 г. 14:22
Фото: УГИБДД по Челябинску
Рядом с кольцом на Шершнях в лобовой аварии погиб водитель «семерки». ДТП случилось сегодня, 10 февраля, в 11:20. Nissan Tiida, двигаясь по улице Прибрежной в районе дома №2, выехал на встречную полосу. Там иномарка врезалась автомобилем ВАЗ 2107. В результате 65-летний водитель «семерки» от полученных травм скончался на месте до приезда скорой. Водитель иномарки попал в больницу, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинску.
Фото: УГИБДД по Челябинску
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