Фото: УГИБДД по Челябинску

Рядом с кольцом на Шершнях в лобовой аварии погиб водитель «семерки». ДТП случилось сегодня, 10 февраля, в 11:20. Nissan Tiida, двигаясь по улице Прибрежной в районе дома №2, выехал на встречную полосу. Там иномарка врезалась автомобилем ВАЗ 2107. В результате 65-летний водитель «семерки» от полученных травм скончался на месте до приезда скорой. Водитель иномарки попал в больницу, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинску.

Фото: УГИБДД по Челябинску

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