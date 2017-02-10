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Борис Дубровский потребовал оказать содействие МСБ в вопросах экспорта
10.02.2017 г. 13:48
Борис Дубровский потребовал оказать содействие МСБ в вопросах экспорта. Помогать предприятиям с организацией зарубежных поставок будут бесплатно. Региональный центр поддержки экспорта работает с компаниями вне зависимости от того, есть ли у них продажи за рубежом или они только рассматриваются в перспективе. Губернатор поставил задачу увеличить оборот экспортных поставок в два раза.
«Проработайте вопрос по обратной загрузке ТЛК «Южноуральский» с министерством сельского хозяйства. У наших аграриев есть возможности поставлять в Китай не только зерно, готовятся соглашения между нашими странами об экспорте свинины и мяса птицы», - добавил Дубровский.
Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области
По словам главы центра Екатерины Сметаниной, малый и средний бизнес на сегодняшний день обладает серьезным экспортным потенциалом. Но в штате зачастую отсутствуют квалифицированные специалисты по внешнеэкономической деятельности. Коммерсанты мало информированы о мерах господдержки. Эксперт отметила, что приоритетные направления экспорта на данный момент - Китай и Казахстан, Узбекистан и Азербайджан.
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