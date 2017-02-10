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Челябинская область начала подготовку к выборам президента
10.02.2017 г. 13:42
Челябинская область начала подготовку к выборам президента. Вопросы организации предстоящей кампании обсудили губернатор Борис Дубровский и руководитель южноуральского избиркома Сергей Обертас. Глава комиссии сообщил, что в настоящее время большое внимание уделено как выстраиванию взаимоотношений внутри аппарата, так и взаимодействию с территориальными избиркомами. В ближайшей перспективе, по его словам, пройдет масштабный обучающий семинар с ТИКами. Акцент будет сделан на предстоящих президентских выборах.
"Несмотря на то, что до них еще больше года, работа начинается уже сейчас. Кроме того, на территории Челябинской области в сентябре в единый день голосования в 27 муниципальных образованиях будет разыгрываться порядка 32 мандатов. Необходимо сформировать соответствующие условия, чтобы и эти, и президентские выборы прошли у нас на самом высоком уровне", - сказал Сергей Обертас.
Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области
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