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В Челябинске быстрее всего в стране дешевеет жилье. За январь средняя стоимость квадрата на вторичном рынке снизилась почти на 2,5%. Цена была зафиксирована на уровне 40 тыс. рублей. Такие данные опубликовали эксперты Аналитического центра SRG. По сравнению с предыдущим годом, квартиры в городе подешевели на 7%. Директор компании "IBC-Недвижимость" Станислав Ахмедзянов считает, что падение рынка жилой недвижимости в Челябинске будет продолжаться.



«Ситуация на рынке плавно, потихоньку едет вниз, уверенно, спокойно, не опережая никого, ситуация ухудшается. Цены для готовой недвижимости 36,5-39 тыс., местами до 42 тыс. рублей за квадратный метр - это те цены, которые нас ждут в этом году, и рынок к ним двигается. Примерно на 1% в месяц стоимость квартиры снижается. Значит, если квартира стоила 1 млн рублей, это минус 60 тыс. Если квартира стоила 2 млн рублей, это 120 тыс.», - прокомментировал Станислав Ахмедзянов.

Что касается строящегося жилья, то, по мнению Станислава Ахмедзянова, цена на квадратный метр в панельных домах будет еще ниже и составит 33-34 тыс. рублей. Падение стоимости, отмечают в SRG, - это общероссийская тенденция. Она имеет место во всех городах-миллионниках. Исключение в январе составила только Москва, там квадрат во вторичке подорожал на полпроцента.

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