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Южноуральские летчики ведут учения в небе над Памиром
10.02.2017 г. 12:16
Южноуральские летчики ведут учения в небе над Памиром. Экипажи Су-25СМ и Су-24М перебросили с авиабазы в Челябинской области на аэродром Айни под Душанбе. К ним присоединились и авиаторы из Киргизии. Военные примут участие в тактической подготовке подразделений 201-й российской базы и вооруженных сил Таджикистана.
Пилоты приступили к выполнению учебно-тренировочных полетов над Восточным Памиром, сообщает РИА Новости. Они будут отрабатывать сложный пилотаж при поддержке с воздуха наземных подразделений. По легенде, операция направлена на ликвидацию незаконных вооруженных формирований, уничтожение караванов, складов, тренировочных лагерей и других объектов условного противника в горах.
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