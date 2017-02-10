Фото с сайта mil.ru

Южноуральские летчики ведут учения в небе над Памиром. Экипажи Су-25СМ и Су-24М перебросили с авиабазы в Челябинской области на аэродром Айни под Душанбе. К ним присоединились и авиаторы из Киргизии. Военные примут участие в тактической подготовке подразделений 201-й российской базы и вооруженных сил Таджикистана.

Пилоты приступили к выполнению учебно-тренировочных полетов над Восточным Памиром, сообщает РИА Новости. Они будут отрабатывать сложный пилотаж при поддержке с воздуха наземных подразделений. По легенде, операция направлена на ликвидацию незаконных вооруженных формирований, уничтожение караванов, складов, тренировочных лагерей и других объектов условного противника в горах.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 10.02.2017 г.»