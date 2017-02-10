Фото с сайта chelzoo.ru

Амурские тигры победили в конкурсе на лучшую влюбленную пару. Голосование для посетителей челябинского зоопарка устроили ко Дню святого Валентина. За звание "Пушистая парочка" кроме тигров боролись львы, пумы, гималайские медведи, кинкажу, белые медведи, шимпанзе, пятнистые олени, зебры, тамарины, игрунки и верблюды.

Все призы забрали представители семейства кошачьих. Второе место получили львы, бронзу - пумы. По словам зоологов, конкурсанты шли нос к носу, и судьбу голосования решили считанные баллы.

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