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Горячая вода затопила Комсомольский проспект в Челябинске
10.02.2017 г. 11:56
Горячая вода затопила Комсомольский проспект в Челябинске. Коммунальное ЧП случилось утром сегодня, 10 февраля, в Курчатовском районе. Очевидцы сообщили о том, что значительный участок Комсомольского проспекта рядом с троллейбусным депо залило горячей водой. По информации МУП "ПОВВ", причиной произошедшего стала авария на водоводе у дома №93. В настоящий момент коммунальное ЧП устраняют. В связи с этим вода отключена в домах №93, 93А, 95 по Комсомольскому проспекту и №19, 19А, 21, 21А, 21Б, 23, 23А, 25, 25А, 27 по улице Молдавской. Время окончания работ пока не известно. Для жильцов домов организован подвоз воды.
Фото: АвтоКлуб "Region174" [Челябинск] / vk.com
Видео: Антон Сухинин / vk.com
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