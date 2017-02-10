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Руководителя отдела полиции в Челябинске задержали за взятку
10.02.2017 г. 10:18
Руководителя отдела полиции в Челябинске задержали за взятку. Исполняющего обязанности начальника Тракторозаводского отдела УМВД Евгения Менделя подозревают в получении 800 тыс. рублей. По версии следствия, деньги передала местная жительница в 2016 году. Полицейский незаконно сообщал ей о проверках организаторов азартных игр, пояснили в следственном управлении СКР по Челябинской области.
Евгению Менделю предъявлено обвинение в получении взятки. Сейчас он задержан. В ближайшее время в суде будет решаться вопрос о заключении под стражу. В региональном управлении МВД добавили, что в ведомстве проводится служебная проверка. Полицейский уволен, в отношении его руководителей примут строгие меры дисциплинарной ответственности.
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