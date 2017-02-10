Фото с сайта www.perevodim-v-rostove.ru

Ранивший себя из пистолета 7-летний мальчик проходит реабилитацию в Москве. Родители Левы Золотухина перевезли его в столичный центр, который специализируется на восстановлении пациентов с травмами и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Сейчас с мальчиком работают физиотерапевты, эрготерапевты, массажисты, психологи и логопеды. Кроме того, медики проводят сеансы иглорефлексотерапии и физиотерапии. «Занимаемся с утра до вечера. Если бы вы видели, как он старается!» – рассказывает мама Левы, которая всегда находится рядом с ним. Нахождение в центре – платное, ежемесячная стоимость лечения - около 600 тыс. рублей.

Первоклассник из Еманжелинска получил тяжелое ранение 1 октября, когда гостил у деда. В руках мальчика оказался пневматический пистолет. Он стал размахивать оружием и по неосторожности выстрелил в воздух. Пуля рикошетом попала ему в позвоночник. Была сделана срочная операция, ребенок долгое время находился в коме и оказался парализован. После серии реабилитационных процедур и вживления стимулятора спинного мозга Лева стал снова дышать сам. Сейчас врачи ставят своей целью научить мальчика удерживать голову и сидеть.

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