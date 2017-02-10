Фото с сайта yakutia.info

В Челябинске создали очередную онлайн-карту свалок. Ресурс для обозначения мест незаконного складирования отходов охватывает всю Россию. Сайт «Генеральная уборка» kartasvalok.ru основан на конструкторе «Яндекса», места складирования мусора на ней обозначены в виде красных геотегов. Добавлять их может любой пользователь.

«Интерактивная карта создана для обычного пользователя, не обладающего специальными навыками. Все сигналы проверяются активистами Народного фронта, которые берут каждую ситуацию на общественный контроль. Выявленные южноуральцами экологические проблемы увидят все интернет-пользователи, чиновники, представители контрольно-надзорных органов, сами нарушители», - заявили в местном отделении ОНФ, которое запустило проект.

Источник: Отделение ОНФ по Челябинской области

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