- -23 ... -25 C°
- -24 ... -26 C°
- 59.0235р. - 0.4894
- 63.0253р. - 0.4214
-
09.02.2017 г. | 12:09
-
06.02.2017 г. | 16:21
В Челябинске создали очередную онлайн-карту свалок
10.02.2017 г. 09:12
В Челябинске создали очередную онлайн-карту свалок. Ресурс для обозначения мест незаконного складирования отходов охватывает всю Россию. Сайт «Генеральная уборка» kartasvalok.ru основан на конструкторе «Яндекса», места складирования мусора на ней обозначены в виде красных геотегов. Добавлять их может любой пользователь.
«Интерактивная карта создана для обычного пользователя, не обладающего специальными навыками. Все сигналы проверяются активистами Народного фронта, которые берут каждую ситуацию на общественный контроль. Выявленные южноуральцами экологические проблемы увидят все интернет-пользователи, чиновники, представители контрольно-надзорных органов, сами нарушители», - заявили в местном отделении ОНФ, которое запустило проект.
Источник: Отделение ОНФ по Челябинской области
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 08.02.2017 г. В Челябинской области пересчитают квоты на выбросы для предприятий
- 03.02.2017 г. На рекультивацию челябинской свалки из бюджета потратят 1 млрд рублей
- 29.12.2016 г. Челябинские коммунальщики в новогодние праздники будут вывозить мусор круглосуточно
- 21.12.2016 г. Штаб поддержки губернатора признал новый полигон ТБО в Сосновском районе лучшим в Челябинской области
- 19.12.2016 г. Предпроектные работы на рекультивацию челябинской свалки завершатся на этой неделе