Фото с сайта ekatgid.ru

Почти 2 тыс. процедур ЭКО проведут в Челябинске бесплатно. Развивать репродуктивные технологии будет областной перинатальный центр. Отделение, которое предоставляет услугу ЭКО, начало работать с декабря 2016 года. По словам главврача учреждения Юрия Семенова, за прошедшие месяцы специалисты провели 30 циклов процедуры. Забеременеть удалось семи пациенткам. Таким образом, эффективность метода составила 23,3%. Для отделения, которое только начало работать, это очень хороший показатель, заявил Семенов. Он добавил, что женщин, успешно прошедших процедуру, будут брать на учет и принимать роды в перинатальном центре.

С 2016 года ЭКО входит в перечень услуг обязательного медстрахования. В 2017 году на Южном Урале планируют провести 1900 бесплатных процедур. В очереди на услугу сейчас находятся почти 1600 пациенток. Для того, чтобы записаться на бесплатную процедуру, нужно пройти комиссию минздрава.

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