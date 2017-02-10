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Почти 2 тыс. процедур ЭКО проведут в Челябинске бесплатно
10.02.2017 г. 09:00
Почти 2 тыс. процедур ЭКО проведут в Челябинске бесплатно. Развивать репродуктивные технологии будет областной перинатальный центр. Отделение, которое предоставляет услугу ЭКО, начало работать с декабря 2016 года. По словам главврача учреждения Юрия Семенова, за прошедшие месяцы специалисты провели 30 циклов процедуры. Забеременеть удалось семи пациенткам. Таким образом, эффективность метода составила 23,3%. Для отделения, которое только начало работать, это очень хороший показатель, заявил Семенов. Он добавил, что женщин, успешно прошедших процедуру, будут брать на учет и принимать роды в перинатальном центре.
С 2016 года ЭКО входит в перечень услуг обязательного медстрахования. В 2017 году на Южном Урале планируют провести 1900 бесплатных процедур. В очереди на услугу сейчас находятся почти 1600 пациенток. Для того, чтобы записаться на бесплатную процедуру, нужно пройти комиссию минздрава.
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