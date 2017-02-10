Фото с сайта pravmin74.ru

Процедура финансового оздоровления помогла заводу «Полет» увеличить выручку вдвое. Такие результаты предприятие продемонстрировало по итогам прошлого года. Еще два года назад завод испытывал серьезные финансовые трудности, имел большие долги по кредитам и зарплате. В 2015 году выручка ЧРЗ «Полет» составила 955 млн рублей, а по итогам 2016-го - превысила 2 млрд. Радиозавод снижает задолженность перед кредиторами, заработная плата выдается без задержек дважды в месяц.

«Планируем, что в 2017 году выручка увеличится больше чем на 20% как за счет гособоронзаказа, контрактами которого завод обеспечен уже на 70% от годового плана, так и благодаря увеличению объемов производства продукции гражданского назначения», - сообщил временный генеральный директор Сергей Пилат.

Фото: Пресс-служба правительства Челябинской области

Сегодня ЧРЗ «Полет» - единственный не только в России, но и на всем постсоветском пространстве производитель ряда оборудования для управления воздушным движением транспорта. Приборы, сделанные на челябинском предприятии, установлены практически во всех аэропортах России и еще в 28 странах.

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