Фото с сайта СаратовИнформ

В Челябинске из-за холодов отменили занятия для учеников начальных классов. Дома остаются школьники обеих смен с 1-го по 4-й классы. По сообщению челябинского гидрометцентра в восемь часов утра в городе было минус 32 градуса.

Школьников оставляют дома уже третий день. В среду и четверг не учились обе смены с 1-го по 7-й классы. В ближайшие выходные морозы не спадут. С субботы по воскресенье, по данным гидрометцентра, ночные температуры будут опускаться ниже 30 градусов. В горах и низинах столбик термометра покажет до минус 36-40. Днем будет от 14 до 21 градуса.

На территории Южного Урала в среду, 8 февраля, объявили экстренное предупреждение. Как сообщили в пресс-службе управления МЧС России по области, прогнозируемые значения минимум на семь градусов ниже климатической нормы.

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