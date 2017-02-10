Фото: Дмитрий Шульцман / vk.com/parkoviy_74

Пожарная машина на перекрестке в Челябинске протаранила иномарку. Спецавтомобиль столкнулся с легковушкой на северо-западе, на перекрестке улицы Бейвеля и Краснопольского проспекта. Со включенной сиреной и проблесковым маячком экипаж ехал на вызов. На перекрестке водитель Subaru замешкалась и не уступила дорогу пожарной машине. Произошло столкновение, пострадала женщина за рулем легковушки. Автоледи увезли с места аварии в карете скорой помощи. О ее состоянии не сообщается. Теперь обстоятельства инцидента расследует полиция.

Фото: Дмитрий Шульцман / Группа ВКонтакте "Парковый Челябинск"

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