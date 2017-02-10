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Радиостанция «Челябинское эхо» создала страницу в «Одноклассниках»
10.02.2017 г. 11:25
Радиостанция «Челябинское эхо» создала страницу в «Одноклассниках». Это новый коммуникационный канал, который поможет оставаться в курсе всех событий, которые происходят в Челябинске. В своей ленте пользователь, подписавшийся на страницу, может также увидеть фотографии и видео из жизни редакции. Для того чтобы читать новости, необходимо быть зарегистрированным в социальной сети и вступить в сообщество. Ссылка на страницу ok.ru/echochel. Также у "Челябинского эха" есть группа в социальной сети «ВКонтакте», канал в Telegram и страницы в Facebook и Instagram.
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