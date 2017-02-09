Фото с сайта kaspyinfo.ru

Житель ЧМЗ похитил ребенка на улице и угрожал убить его родителей. 45-летний Марат Гафуров в марте 2016 года в вечернее время схватил мальчика возле своего дома на улице Павелецкой, зажал ребенку рот ладонью и втащил в свою квартиру на первом этаже. Там он снял с жертвы верхнюю одежду, посадил на табурет в кухне и пригрозил, если мальчик сбежит, найти и убить ребенка и его родителей. После этого Гафуров долго ходил по квартире и разговаривал по мобильному. Мальчик смог сбежать, когда похититель отошел в ванную. Ребенок, который провел в квартире преступника почти полтора часа. Он рассказал о случившемся родителям, они обратились в полицию.

При задержании похититель заявил, что видит ребенка впервые, однако на кухне нашли отпечатки пальцев мальчика, а психологическая экспертиза доказала, что потерпевший не склонен ко лжи. Суд Металлургического района назначил Гафурову наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима сроком на шесть лет.

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