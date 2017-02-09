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Под Челябинском продают страусиную ферму за 17,5 млн рублей
09.02.2017 г. 16:34
Фото с сайта rostov.meatinfo.ru
Под Челябинском продают страусиную ферму за 17,5 млн рублей. Площадь фермерского участка в поселке Полянный - 2 тыс. 400 кв. м. В хозяйстве живут 10 страусов, оборудован инкубатор на 75 яиц, есть зарыбленный карпами и карасем пруд, сувенирная лавка, мангальная зона и детская площадка.
За год ферму посещает более 10 тыс. туристов. Стоимость участка и всего недвижимого имущества хозяева оценили в 17,5 млн рублей. Сообщение о продаже они разместили на сайте бесплатных объявлений, пишет 74.ru.
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