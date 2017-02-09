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Лыжно-биатлонный комплекс в Златоусте будет готов до конца года
09.02.2017 г. 16:30
Фото с сайта www.izvestiaur.ru
Лыжно-биатлонный комплекс в Златоусте будет готов до конца года. Строительство находится на этапе второй очереди. В региональном минспорта обсудили вопросы лицензирования стрельбища, оценки трасс и создания спортинтерната. Уже составляется календарь мероприятий на 2017–2018 годы и формируется тренерский штаб для работы с экспериментальной группой по лыжным гонкам.
На возведение комплекса, который получит имя Светланы Ишмуратовой, Златоусту выделили 284 млн рублей. Первый транш поступит уже на следующей неделе. Как рассказал министр физкультуры и спорта, со следующего года на стрельбище планируют проводить большую часть межрегиональных и всероссийских соревнований.
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