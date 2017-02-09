Фото с сайта gubernator74.ru

Челябинское и Курганское отделения «Единой России» объединяют силы. В первом заседании координационного совета приняли участие полномочный представитель президента в Уральском Федеральном округе Игорь Холманских и губернаторы двух регионов. Коалиция позволит охватить более 36% избирателей округа и около 3% избирателей Российской Федерации.

По словам Игоря Холманских, первым серьезным испытанием для партийцев станут выборы главы государства. Особое внимание в совместной работе, по его словам, будет отводиться новым проектам партии «Единая Россия» – «Городская среда», «Парки малых городов», «Театры малых городов», «Местный дом культуры» и «Детский спорт». Среди актуальных проблем он назвал ситуацию на ряде градообразующих предприятий, решение экологических вопросов и проблемы дольщиков.

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

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Все новости за 09.02.2017 г.»