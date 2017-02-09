Фото с сайта Сибдепо

Челябинск опередил российские города по востребованности автомобилей - малолитражников. Южноуральская столица оказалась в топе территорий с повышенным спросом на машины с небольшим объемом двигателя. По данным аналитиков интернет-площадки продажи товаров и услуг Avito.ru, в среднем по стране востребованность малолитражных моделей разных автобрендов составляет 18,3%. В Челябинске спрос выше - 19%. Столько же желающих в общей массе автолюбителей Казани и Волгограда.

Больше всех опередили общероссийскую динамику спроса в Перми и Ростове-на-Дону - там она составила 22%. Наиболее низкая востребованность таких машин в Новосибирске и Красноярске - 8,2% и 10% соответственно. В Москве - 13%, в Санкт-Петербурге - 14,7%. Эксперты Avito связывают разницу спроса с неравномерными доходами населения в разных регионах, а также столичных городах.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 09.02.2017 г.»