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09.02.2017 г. | 12:09
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Челябинск опередил российские города по востребованности автомобилей - малолитражников
09.02.2017 г. 16:23
Челябинск опередил российские города по востребованности автомобилей - малолитражников. Южноуральская столица оказалась в топе территорий с повышенным спросом на машины с небольшим объемом двигателя. По данным аналитиков интернет-площадки продажи товаров и услуг Avito.ru, в среднем по стране востребованность малолитражных моделей разных автобрендов составляет 18,3%. В Челябинске спрос выше - 19%. Столько же желающих в общей массе автолюбителей Казани и Волгограда.
Больше всех опередили общероссийскую динамику спроса в Перми и Ростове-на-Дону - там она составила 22%. Наиболее низкая востребованность таких машин в Новосибирске и Красноярске - 8,2% и 10% соответственно. В Москве - 13%, в Санкт-Петербурге - 14,7%. Эксперты Avito связывают разницу спроса с неравномерными доходами населения в разных регионах, а также столичных городах.
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