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Вор на ЧМЗ отобрал телефоны у 11 детей
09.02.2017 г. 16:10
Фото с сайта 74.мвд.рф
Вор на ЧМЗ отобрал телефоны у 11 детей. 24-летний челябинец грабил подростков в период с октября 2016 года по январь 2017 года. В основном парень совершал преступления днем. Он подходил к детям и либо сразу отбирал сотовые, либо просил позвонить и, взяв в руки трубку, убегал. По заявлениям от потерпевших полицейские Металлургического района вышли на след грабителя. Установлена его причастность к 11 эпизодам уличного разбоя. На время расследования вора отпустили подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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