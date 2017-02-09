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Запрет продажи спиртного в Челябинске приведет к сокращениям сотрудников алкомаркетов
09.02.2017 г. 14:44
Запрет продажи спиртного в Челябинске приведет к сокращениям сотрудников алкомаркетов. Такое опасение высказал губернатор Челябинской области Борис Дубровский на встрече с полномочным представителем президента в Уральском Федеральном округе Игорем Холманских. Комментируя резонансную инициативу южноуральских силовиков о запрете торговли алкогольными напитками в праздничные дни, глава региона настаивал на проведении общественной экспертизы.
«Нужно иметь четкое понимание, насколько предлагаемые ограничения скажутся на улучшении криминальной обстановки, поскольку запрет коснется в первую очередь легальной торговли. К тому же, мы должны учитывать интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в сфере торговли», - добавил Борис Дубровский.
Напомним, на рассмотрении правительства Челябинской области находится законопроект о запрете продажи алкогольных напитков в праздничные дни. Силовики объясняют свои предложения тревожной статистикой по «пьяным» преступлениям.
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