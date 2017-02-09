Фото с сайта Tumix.ru

Экоактивисты смогут инспектировать предприятия Челябинской области. Представители общественности получат возможность контролировать загрязнение окружающей среды вместе с надзорными органами. Порядок организации такого взаимодействия стороны обсудят в пятницу, 10 февраля, в Общественной палате области.

В мероприятии примут участие представители минэкологии региона, южноуральского управления Росприроднадзора, главного управления лесами Челябинской области, а также некоммерческие организации – благотворительный экологический фонд «Моя планета» и экодвижение «Время Че».

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