Фото: Пресс-служба ЮУТПП

Южнокорейские предприниматели посетят заводы Челябинской области. Бизнес-миссия из Восточной Азии прибудет на Южный Урал в апреле. Ожидается, что делегацию возглавит посол Республики Корея в России Пак Ро Бек. Для иностранных бизнесменов будут организованы индивидуальные встречи и переговоры с представителями бизнеса и власти, а также посещение крупнейших предприятий региона.

Как сообщили в пресс-службе ЮУТПП, гости и принимающая сторона уже достигли договоренности о сроках и деталях предстоящего визита. Он состоится с 26 по 28 апреля.

Фото: Пресс-служба ЮУТПП

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