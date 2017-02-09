Фото с сайта syasnews.ru

Морозы в Челябинской области не отступят в ближайшие выходные. С пятницы по воскресенье, по данным гидрометцентра, ночные температуры будут опускаться ниже 30 градусов. В горах и низинах столбик термометра покажет до минус 40. Днем будет 14-22 градуса. В Челябинске из-за холодов второй день не учатся школьники с 1-го по 7-й классы. На территории Южного Урала в среду объявили экстренное предупреждение.

Как сообщили в пресс-службе управления МЧС России по области, прогнозируемые значения минимум на семь градусов ниже климатической нормы. Южноуральцев просят без необходимости не выходить из дома, в выходные отказаться от активного отдыха, а также воздержаться от употребления спиртных напитков на открытом воздухе. Властям адресованы рекомендации отменить любые массовые мероприятия на свежем воздухе. Так, с ближайшей субботы на 19 февраля перенесли массовый забег "Лыжни России".

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