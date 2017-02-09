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09.02.2017 г. | 12:09
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06.02.2017 г. | 16:21
Половина челябинцев предпочитают маршрутки другим видам транспорта
09.02.2017 г. 14:10
Половина челябинцев предпочитают маршрутки другим видам транспорта. Почти каждый десятый ездит на автобусах, трамваями пользуются 9% горожан, троллейбусами - 7%. Совсем не прибегают к услугам общественного транспорта 25% жителей. Так отвечали челябинцы в опросе филиала Президентской академии. Чаще всего ездят на маршрутках молодежь и люди средних лет, по социальному положению – рабочие и служащие. На автобусах и электротранспорте передвигаются, как правило, респонденты старше 50, имеющие среднее общее или специальное образование, с уровнем дохода ниже среднего. Отказываются от общественного транспорта чаще всего мужчины среднего возраста, имеющие высшее образование и средний достаток.
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