- -23 ... -25 C°
- -25 ... -27 C°
- 59.0235р. - 0.4894
- 63.0253р. - 0.4214
-
09.02.2017 г. | 12:09
-
06.02.2017 г. | 16:21
Единый план по решению экологических проблем Челябинской области вынесут на общественное обсуждение
09.02.2017 г. 14:07
Единый план по решению экологических проблем Челябинской области вынесут на общественное обсуждение. Об этом сообщил губернатор Борис Дубровский на встрече с полномочным представителем президента на Урале Игорем Холманских. Глава региона добавил, что перед руководителями городов и районов поставлена задача по ликвидации несанкционированных свалок до конца года.
Отчитываясь об итогах деятельности региона в 2016 году, Борис Дубровский особо подчеркнул выполнение социальных обязательств. В частности, была утверждена трехлетняя госпрограмма по развитию соцзащиты населения, на ее реализацию в 2017-м направят 22 млрд рублей. Выполнено поручение президента по обеспечению мест в детсадах для малышей от трех до семи лет. В этом году запланировано создать свыше 1300 мест. Также будут построены две школы суммарно на 1675 учащихся. До 1 сентября будет расселено 192 тыс. квадратных метров аварийного жилфонда. На новые места переедут свыше 12 тыс. человек.
Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 09.02.2017 г. Экоактивисты смогут инспектировать предприятия Челябинской области
- 09.02.2017 г. Челябинские общественники займутся мониторингом движения большегрузов во время НМУ
- 08.02.2017 г. Экологи предложили бороться со смогом в Челябинске с помощью туманных пушек
- 08.02.2017 г. В Челябинской области пересчитают квоты на выбросы для предприятий
- 06.02.2017 г. В Челябинске запустили мобильное приложение для определения концентрации смога