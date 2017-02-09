Фото с сайта gubernator74.ru

Единый план по решению экологических проблем Челябинской области вынесут на общественное обсуждение. Об этом сообщил губернатор Борис Дубровский на встрече с полномочным представителем президента на Урале Игорем Холманских. Глава региона добавил, что перед руководителями городов и районов поставлена задача по ликвидации несанкционированных свалок до конца года.

Отчитываясь об итогах деятельности региона в 2016 году, Борис Дубровский особо подчеркнул выполнение социальных обязательств. В частности, была утверждена трехлетняя госпрограмма по развитию соцзащиты населения, на ее реализацию в 2017-м направят 22 млрд рублей. Выполнено поручение президента по обеспечению мест в детсадах для малышей от трех до семи лет. В этом году запланировано создать свыше 1300 мест. Также будут построены две школы суммарно на 1675 учащихся. До 1 сентября будет расселено 192 тыс. квадратных метров аварийного жилфонда. На новые места переедут свыше 12 тыс. человек.

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

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