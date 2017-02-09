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Челябинские общественники займутся мониторингом движения большегрузов во время НМУ
09.02.2017 г. 13:52
Челябинские общественники займутся мониторингом движения большегрузов во время НМУ. Активисты ОНФ договорились с региональным управлением Росприроднадзора о совместных мероприятиях по отслеживанию транспортного потока. Необходимость рейдов на дорогах возникла после недавнего поручения губернатора Челябинской области Бориса Дубровского по ограничению проезда большегрузов в период неблагоприятных метеорологических условий. Как отмечают в ОНФ, несмотря на инициативу главы региона, тяжелые машины по-прежнему не покидают центральные улицы.
«Недовольство общественности из-за постоянного смога и объявления неблагоприятных метеоусловий настолько высоко, что советам по экологии при различных министерствах и ведомствах не доверяют уже на моменте их формирования. Несмотря на информационные шумы, ситуация с атмосферным воздухом остается удручающей», - заявил руководитель региональной группы мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Виталий Вороной.
По его словам, общественный контроль должен стать катализатором исправления положения.
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