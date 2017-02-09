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Латвийского дальнобойщика и еще восемь замерзавших водителей спасли в Челябинской области прошлой ночью
09.02.2017 г. 13:27
Латвийского дальнобойщика и еще восемь замерзавших водителей спасли в Челябинской области прошлой ночью. Экипажи ГИБДД пришли на помощь автомобилистам, чьи машины вышли из строя из-за экстремальных холодов и ДТП. Инспекторы дежурят на трассах круглосуточно, такой режим продлится до улучшения погоды.
В ночь на четверг, 9 февраля, на троицкой трассе сломался грузовой Mercedes-Benz - от мороза перестала работать система подачи топлива. Дальнобойщик - гражданин Латвии - вызвал помощь. На месте наладить работу автомобиля не удалось, его отвезли на стоянку при помощи эвакуатора. Шофера временно разместили в мотеле.
Эвакуатор потребовался и для фуры Scania, которая встала с замерзшим двигателем на М5. Двигатель другой машины той же марки и с той же проблемой запустили на месте, и автомобиль продолжил движение. В сходные ситуации попали также КамАЗ и МАЗ. Экипажи направили и на помощь водителям грузовой «ГАЗели» и фуры, съехавшей в кювет. Кроме того, эвакуировали водителей двух легковушек, столкнувшихся на магнитогорской трассе. Предстоящая ночь, судя по прогнозу погоды, тоже будет экстремально холодной, ожидается -40.
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области
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