Фото с сайта 74.мвд.рф

Латвийского дальнобойщика и еще восемь замерзавших водителей спасли в Челябинской области прошлой ночью. Экипажи ГИБДД пришли на помощь автомобилистам, чьи машины вышли из строя из-за экстремальных холодов и ДТП. Инспекторы дежурят на трассах круглосуточно, такой режим продлится до улучшения погоды.

В ночь на четверг, 9 февраля, на троицкой трассе сломался грузовой Mercedes-Benz - от мороза перестала работать система подачи топлива. Дальнобойщик - гражданин Латвии - вызвал помощь. На месте наладить работу автомобиля не удалось, его отвезли на стоянку при помощи эвакуатора. Шофера временно разместили в мотеле.

Эвакуатор потребовался и для фуры Scania, которая встала с замерзшим двигателем на М5. Двигатель другой машины той же марки и с той же проблемой запустили на месте, и автомобиль продолжил движение. В сходные ситуации попали также КамАЗ и МАЗ. Экипажи направили и на помощь водителям грузовой «ГАЗели» и фуры, съехавшей в кювет. Кроме того, эвакуировали водителей двух легковушек, столкнувшихся на магнитогорской трассе. Предстоящая ночь, судя по прогнозу погоды, тоже будет экстремально холодной, ожидается -40.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

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