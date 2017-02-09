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В Миассе иномарка врезалась в пассажирский автобус
09.02.2017 г. 16:08
Скриншот с сайта vk.com/chp_chel
В Миассе иномарка врезалась в пассажирский автобус. По данным очевидцев, есть пострадавшие. ДТП произошло утром сегодня, 9 февраля, на Тургоякском шоссе. Пассажиры в социальных сетях сообщают, что причиной аварии могла стать дорожная колея. Водитель автомобиля Mazdа выехал на встречную полосу для обгона и не справился с управлением. По неуточненным данным, серьезно пострадал пассажир или владелец "легковушки". На месте происшествия работали сотрудники инспекции, а также врачи скорой.
Видео: ЧП | ДТП Челябинск / vk.com
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