Скриншот с сайта vk.com/chp_chel

В Миассе иномарка врезалась в пассажирский автобус. По данным очевидцев, есть пострадавшие. ДТП произошло утром сегодня, 9 февраля, на Тургоякском шоссе. Пассажиры в социальных сетях сообщают, что причиной аварии могла стать дорожная колея. Водитель автомобиля Mazdа выехал на встречную полосу для обгона и не справился с управлением. По неуточненным данным, серьезно пострадал пассажир или владелец "легковушки". На месте происшествия работали сотрудники инспекции, а также врачи скорой.

Видео: ЧП | ДТП Челябинск / vk.com

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