- -23 ... -25 C°
- -25 ... -27 C°
- 59.0235р. - 0.4894
- 63.0253р. - 0.4214
-
09.02.2017 г. | 12:09
-
06.02.2017 г. | 16:21
«Российский Форрест Гамп» пробежит из Москвы в Пекин через Челябинск
09.02.2017 г. 12:34
«Российский Форрест Гамп» пробежит из Москвы в Пекин через Челябинск. Путешественник и бизнесмен Александр Капер, который прославился своими экстремальными забегами, 4 марта выйдет на очередной маршрут. Мужчина намерен пробежать от Москвы до Пекина через Владимир, Казань, Уфу, Челябинск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск и Улан-Удэ.
Карта предоставлена организаторами
От старта до финиша Капер рассчитывает добраться за 200 дней, преодолев путь длиной в 8 тыс. километров и миновав 16 регионов России. По расчетам путешественника, забег должен войти в Книгу рекордов Гиннеса. Во время движения Капер намерен снимать фильм, его рабочее название - «На бегу».
«Ничего подобного в мире еще не было. Это как если бы режиссеры сняли первый полет Юрия Гагарина в космос. Акцент будет сделан объективных чувствах актера – усталости, напряжения, личностной мотивации, а значит, получится настоящим и искренним», - говорит автор.
Видео: Alexander Kaper / youtube.com
В Челябинск Капер, если не подведет погода, должен прибыть в 20-х числах апреля.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 02.02.2017 г. Интернет-продавцы перестали завышать цены ради больших скидок в «Киберпонедельник»
- 24.01.2017 г. 50 челябинцев на вокзале спели песню Утесова в поддержку народа Украины
- 09.01.2017 г. Челябинская елка из автомобилей попала в Книгу рекордов России
- 27.12.2016 г. Российские автомобилисты повторяют новогодний флешмоб челябинцев
- 19.12.2016 г. Челябинцы сложили новогоднюю елку из 90 автомобилей перед ареной «Трактор»