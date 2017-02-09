«Российский Форрест Гамп» пробежит из Москвы в Пекин через Челябинск. Путешественник и бизнесмен Александр Капер, который прославился своими экстремальными забегами, 4 марта выйдет на очередной маршрут. Мужчина намерен пробежать от Москвы до Пекина через Владимир, Казань, Уфу, Челябинск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск и Улан-Удэ.

Карта предоставлена организаторами

От старта до финиша Капер рассчитывает добраться за 200 дней, преодолев путь длиной в 8 тыс. километров и миновав 16 регионов России. По расчетам путешественника, забег должен войти в Книгу рекордов Гиннеса. Во время движения Капер намерен снимать фильм, его рабочее название - «На бегу».

«Ничего подобного в мире еще не было. Это как если бы режиссеры сняли первый полет Юрия Гагарина в космос. Акцент будет сделан объективных чувствах актера – усталости, напряжения, личностной мотивации, а значит, получится настоящим и искренним», - говорит автор.

Видео: Alexander Kaper / youtube.com

В Челябинск Капер, если не подведет погода, должен прибыть в 20-х числах апреля.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 09.02.2017 г.»