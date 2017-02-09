Фото с сайта carzclub.ru

Продажи автомобилей в Челябинске в 2017 году останутся на уровне 2016-го. Люди привыкли к ценам, потребность «никуда не делась», но машины «ушли из первоочередных нужд». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на руководителя ассоциации челябинских автодилеров Александра Рулевского.

По данным издания, продажи легковушек за первый месяц наступившего года в России в очередной раз сократились. Показатель составил минус 5%. За месяц в стране было реализовано около 78 тыс. машин. Игроки рынка надеются на повышение продаж во второй половине года. В первой для этого нет предпосылок, отмечают эксперты. Причем позитивная динамика будет скромной - объем реализации только сравняется с результатами 2016 года.

По данным на февраль, заметно сократились российские продажи у таких популярных марок, как Hyundai, Toyota, Mercedes и Nissan. Стабильны - у Skoda и Ford, максимальный рост среди иномарок - у Kia. «АвтоВАЗ» нарастил продажи на 5%.

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