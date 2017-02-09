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Лавина в Симе угрожала накрыть пешеходов и снести забор завода
09.02.2017 г. 12:15
Фото с сайта chelspasatel.ru
Лавина в Симе угрожала накрыть пешеходов и снести забор завода. Сход также мог повредить электрическую подстанцию. Опасный снежный пласт образовался на горе Доменная и в любой момент мог обрушиться на город. К ликвидации ЧС приступили специалисты Усть-Катавского спасотряда. Они с применением страховки специальными длинными лопатами расчистили 250 метров склона. Операция заняла пять часов, сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области.
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