Фото с сайта chelspasatel.ru

Лавина в Симе угрожала накрыть пешеходов и снести забор завода. Сход также мог повредить электрическую подстанцию. Опасный снежный пласт образовался на горе Доменная и в любой момент мог обрушиться на город. К ликвидации ЧС приступили специалисты Усть-Катавского спасотряда. Они с применением страховки специальными длинными лопатами расчистили 250 метров склона. Операция заняла пять часов, сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области.

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