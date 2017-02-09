Где существовал налог на зубы чиновников и до какого года женщинам нельзя было работать стоматологом?

Фото с сайта bclinic.ru

Если у вас есть знакомые стоматологи, поздравьте их с профессиональным праздником, ведь сегодня, 9 февраля – Международный день стоматолога. В честь данного события "Нескучное право" решило поделиться с вами историей о том, как данная наука пришла в Россию.

Известно, что привез знание о лечении зубов, специальные приспособления и мастеров Петр Первый. Им же зубоврачевание было введено в программу обучения врачей в медицинских школах.

Не секрет, что работать в этой области женщинам было запрещено законом до 1875 года. Отменен запрет был при Александре II, царе-освободителе. Вскоре после этого, в 1881 году, в Санкт-Петербурге открылась первая школа зубных врачей. Следует сказать, что в то время обучение не было столь длительным, как сегодня. Если в современной России полноценным специалистом считается стоматолог, отучившийся шесть лет, а затем окончивший интернатуру, то во времена правления Александра III для получения профессии зубного врача требовалось всего два года. И уже к 1883 году из первой зубной школы было выпущено более 450 дантистов.

Кстати, осветим еще один интересный факт на тему сегодняшнего праздника: в Османской империи существовал налог на стачиваемые чиновничьи зубы. Дело в том, что чиновникам-пашам надоело, что их кормят жесткой и недоваренной пищей. Они сочли, что это ведет к порче зубов и кариесу. Поэтому решено было ввести ежемесячные платежи, предназначавшиеся для починки зубов раздосадованных чинуш.

Все новости за 09.02.2017 г.»